Noi modificari legislative in domeniul fiscal

De curand a fost publicata in Monitorul Oficial o ordonanta a Guvernului, privind codul fiscal. Este vorba despre abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale. Actul normativ ce cuprinde serie de modificari fiscale, au aplicabilitate incepand cu 1 ianuarie 2023.Astfel, sunt modificari la: # Impozitul pe profit, fiind vorba despre facilitatea privind scutirea de impozit a profitului investit care se extinde si pentru investitiile in active utilizate in activitatea de ... citeste toata stirea