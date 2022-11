Noi presedinti la organizatii locale ale PSD

Organizatia locala PSD din comuna Oarja si-a desemnat noua echipa de conducere! De asemenea au avut loc alegeri si in cadrul organiyatiei PSD Mosoaia. In functia de presedinte al PSD Oarja a fost ales viceprimarul Adrian Popescu. In functia de presedinte al PSD Mosoaia a fost ales consilierul local Simona Busca.La Adunarea Generala de la Oarja au participat deputatii Simona Bucura-Oprescu, secretar executiv al PSD Arges, Remus Mihalcea si Nicolae Pavelescu, senatorul Cristina Stocheci, ... citeste toata stirea