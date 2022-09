Noi ucenici electricieni au inceput cursurile

Inca o generatie de Ucenici Electricieni intra in programul de educatie profesionala, alaturi de ceilalti 179 de colegi ai lor mai mari. In Arges au inceput cursurile la Licerul Tehnologic Astra.300 de Ucenici Electricieni s-au inscris in anul scolar 2022 - 2023. "Am dat astazi startul pentru o noua generatie de elevi inscrisi la clasele Ucenic Electrician din cadrul Liceulului Tehnologic Astra Pitesti, Liceului Energetic Craiova, Liceului Energetic Targu Jiu, Liceului Tehnologic Nr. 1 ... citeste toata stirea