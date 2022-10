Noutati de la Dacia la Salonul Auto de la Paris

In perioada 17 - 23 octombrie, Dacia va fi prezenta la Salonul Auto de la Paris cu un stand propriu gazduit in hala 6 a complexului Paris Expo Porte de Versailles.In premiera mondiala vor fi prezentate conceptul MANIFESTO, gama integrala de modele cu noua identitate vizuala si o serie limitata a modelului Duster. Motorul HYBRID 140 isi va face de asemenea prima aparitie sub culorile Dacia. Oferta de produse derivate va fi prezentata la un stand special, ilustrand orientarea outdoor a marcii. ... citeste toata stirea