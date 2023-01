Nu a fost declarata epidemie de gripa! Ministrul Rafila vine cu recomandari

Suntem in stare de alerta epidemica, cu toate acestea nu a fost declarata epidemie de gripa, este anuntul facut de Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, intr-o conferinta de presa comuna cu ministrul Educatiei, Ligia Deca. In scoli se vor relua cursurile incepand de luni 9 ianuarie, evident cu respectarea unor masuri de prevenire. M.S."Nu este o situatie dramatica, este o situatie fara precedent in aceasta perioada. Este mai devreme decat in alte perioade. (...) Nu vreau sa ne reintoarcem la ... citeste toata stirea