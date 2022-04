Nu aduce anul ce aduce ceasul

Cineva a dat un ordin sa plece Citu. Urgent ! Seful celui mai autointitulat pro UE si pro NATO partid din Romania a fost extras din functie printr-o operatiune de tip comando. Rapiditatea militara cu care Citu a fost debarcat ne duce cu gandul ca miscarea are legatura cu razboiul din Ucraina, comanda fiind venita din SUA.Sambata, la cateva minute dupa demisia lui Citu, am scris in felul urmator:" Daca Putin nu ataca Ucraina, ar fi fost putin probabil ca Iohannis sa il sacrifice urgent pe ... citeste toata stirea