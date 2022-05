"Nu e deloc intamplare"

Dupa performanta reusita cu echipa mare a clubului Unirea Bascov si anume calificarea in premiera in play-off, avand un componenta un lot mai mult din juniori, Adrian Dulcea a reusit o noua performanta, cu echipa de juniori a clubului.Astfel, Unirea Bascov Under 19 a castigat luni Campionatul National de Juniori U 19, intr-un turneu in 4, disputat la Rm Valcea.Alb-albastrii au invins in finala pe Ceahlaul Piatra Neamt cu 3-0, dupa ce trecusera in semifinale de Rapid cu 3-2."Nu e deloc o ... citeste toata stirea