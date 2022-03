"Nu vreau un erou, imi vreau copilul inapoi!"

Mama distrusa de durere la inmormantarea pilotuluiCopilotul elicopterului prabusit in judetul Constanta, intr-o misiune de salvare, Sorin Patrascu, de 27 de ani, a fost inmormantat cu onoruri militare sambata, in comuna Lunca Corbului. Mama distrusa de durere si-a strigat necontenit fiul, implorandu-l sa nu plece. In timpul funeraliilor, aeronave ale Fortelor Aeriene Romane au survolat in semn de omagiu. De asemenea au fost trase salve de foc in memoria pilotului militar plecat mult prea ... citeste toata stirea