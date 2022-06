Numar mare de dosare penale in scoli!

Zeci de dosare penale intocmite in urma unor infractiuni comise in unitatie de invatamant, peste 150 de contraventii si peste 100 de elevi amendati, acesta este bilantul prezentat de prefectul Radu Perianu in cadrul unei conferinte de presa care a avut loc ieri. Avem o scoala din judet care nu are apa curenta, o tabara scolara unde a fost suspendata activitatea si multe ale nereguli depistate de inspectorii care au mers in control.In urma scandalului care a avut loc la o gradinita din Pitesti ... citeste toata stirea