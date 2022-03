Numarul cainilor specializati in interventia la avalansa va creste in Romania. Care sunt motivele

In Romania sunt 21 de caini brevetati pentru interventii la avalansa, iar numarul acestora va creste la minimum 25, in conditiile in care turistii surprinsi de avalanse sunt tot mai multi. Inca patru caini vor fi brevetati in cateva zile, dupa stagiul national de la cabana Capra de pe Transfagarasan. Ion Sanduloiu, seful Salvamont Arges, a explicat pentru "Adevarul" prin ce teste dificile trebuie sa treaca un caine pentru a fi brevetat pentru interventii la avalansa.Dintre cei 21 de caini ... citeste toata stirea