A avut loc o avarie la o conducta de apa, din acest motiv s-a oprit apa in mai multe cartiere din Pitesti.Iata ce a transmis SC Apa Canal 2000 S.A.Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti intervine in data de 22.08.2022, in regim de urgenta, pentru remedierea unei avarii complexe survenite la conducta de aductiune Dn 600.Ca urmare a complexitatii lucrarilor de reparatie, alimentarea cu apa potabila catre ... citeste toata stirea