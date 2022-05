O catelusa captiva in smoala, salvata de pompieri dupa patru ore de interventie

O catelusa cazuta in smoala a fost salvata de pompierii argeseni dupa o interventie care a durat patru ore. Unul dintre pompieri s-a chemat in ajutor un prieten, student la medicina veterinara, care i-a administrat catelusului medicamente pentru a rezista. "O catelusa a ramas captiva in smoala. Nu stim cat s-a zbatut sa se elibereze, dar norocul ei a fost ca un om bun a auzit-o si a chemat pompierii. Bietul animal era epuizat si parea ca renuntase la lupta pentru viata. Abia mai respira si se ... citeste toata stirea