O familie cu un copil in varsta de doi ani si jumatate s-a ratacit in munti

O familie cu un copil in varsta de doi ani si jumatate a plecat vineri din Fundata sa exploreze muntii din imprejurimi si s-a ratacit. Din fericire, au fost gasiti inainte de caderea noptii. Dupa ce in urma cu putin timp au incheiat o misiune de salvare a unei turiste care a cazut zece metri in zona varfului Laitel din Muntii Fagaras, salvamontistii argeseni s-au mobilizat vineri seara pentru cautarea unor turisti rataciti. Este vorba despre o familie cu un copil de doi ani si jumatate care a ... citeste toata stirea