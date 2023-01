O familie din Bihor s-a rasturnat cu masina pe DN 7

Doi soti din judetul Bihor au fost victimele unui accident rutier, petrecut in aceasta dimineata, pe DN7 , la Draganu. Din primele cercetari ale politistilor, evenimentul a avut loc pe fondul oboselii. Soferul a pierdut controlul volanului, masina a lovit un cap de pod si s-a rasturnat pe pavilion."Echipajele de interventie au identificat la fata locului doua victime, neincarcerate.O persoana de sex masculin in varsta de 52 de ani, care prezenta traumatism in zona lombara, a fost preluata ... citeste toata stirea