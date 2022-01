O femeie si o fetita de 10 ani, grav ranite dupa ce o masina a intrat pe contrasens pe un drum national VIDEO

Un accident rutier cu trei masini implicate a avut loc vineri, in judetul Arges. O autoutilitara a izbit un autoturism care circula in acelasi sens, apoi, un altul, pe contrasens. Trei persoane sunt ranite, dintre care o femeie si o fetita, in stare grava. Din verificarile preliminare efectuate de politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges s-a stabilit ca un barbat de 31 de ani, din Vedea, care conducea o autoutilitara, pe DN 65B, din directia Dragasani catre Pitesti, in imprejurari ce vor ... citeste toata stirea