O gafa a decis meciul!

FC Arges a intrat in hora retrogradarii dupa ce a pierdut cu 0-1, confruntarea de luni seara, din deplasare, cu FCU Craiova, din runda cu numarul 20 din Superliga Superbet.Argesenii au avut o evolutie foarte slaba, atat in defensiva, cat si in ofensiva. Alb-violetii nu au contat in atac, ocaziile mari de gol lipsind cu desavarsire, iar in aparare au avut multe momente in care au fost depasiti de adversar. Oltenii puteau deschide scorul prin Bahassa, insa Greab a reusit sa respinga sutul ... citeste toata stirea