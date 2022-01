O masina s-a rasturnat pe DN 65 A, in incercarea esuata de a evita un pieton. Doua persoane au ajuns la spital VIDEO

Un accident rutier a avut loc marti dimineata, 11 ianuarie, pe DN 65 A, in localitatea argeseana Buzoesti. O masina s-a rasturnat intr-un sant. Doua persoane sunt ranite. Din verificarile preliminare efectuate de politistii din cadrul Formatiunii Rutiere Costesti s-a stabilit ca un barbat de 55 de ani, din Recea, care conducea un autoturism pe DN 65 A, in imprejurari ce vor fi stabilite in urma cercetarilor, a acrosat o femeie, ulterior masina rasturnandu-se in sant. In urma accidentului, ... citeste toata stirea