In noaptea de miercuri spre joi, va fi oprita furnizarea apei in cartierele trivale si Montan Star din Pitesti.Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va sista furnizarea apei potabile in municipiul Pitesti, in noaptea de 16 - 17.03.2022, intre orele 22 - 5, fiind afectati utilizatorii din cartierele Trivale si Montan Star, inclusiv utilizatorii situati pe str. Campului si strazile ... citeste toata stirea