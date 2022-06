O noua emisiune de titluri de stat Fidelis pentru populatie

In perioada 6-21 iunie 2022, persoanele fizice rezidente si nerezidente cu varsta peste 18 ani pot subscrie in titlurile de stat Fidelis denominate in lei si in euro, care sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti.Potrivit anuntului facut de Ministerul Finantelor, subscrierile se vor realiza prin intermediul bancilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comerciala Romana, BRD - Groupe Societe Generale si Alpha Bank.Titlurile de stat in lei au scadente de 1 an si 3 ani cu ... citeste toata stirea