O noua ieftinire a pretului carburantilor

Ieri, benzina si motorina s-au iefitinit din noul in Arges si in tara. Astfel, Petrom, liderul pietei de distributie a carburantilor a micsora semnificativ atat benzina si motorina.Noua modificare are loc la doua zile de la precedenta reducere de pret. Statia Petrom de la Podul Viilor vindea ieri dimineata cu 8,02 lei litrul de motorina si cu 6,7 lei litrul de benzina standard. Cu aceste micsorari, carburantii s-au ieftinit cu pana la 50 de bani in doar o saptamana. Preturile care sunt ... citeste toata stirea