O noua operatie in premiera la Spitalul Mioveni

La Spitalul Orasenesc Mioveni a fost marcata o noua premiera. Este vorba despre o operatie de osteosinteza pentru o fractura antebrat nevindecata in timpul careia pacientul a fost treaz si constient in timpul interventiei.Ca in majoritatea situatiilor de acest gen, succesul interventiei a fost asigurat de echipa medicala, fiecare dintre membrii acesteia avand un rol important in solutionarea acestui caz. Operatia a fost realizata de catre Catalin Stoian, medic specialist Ortopedie si ... citeste toata stirea