"O sa fim mai buni, de la meci la meci!"

Antrenorul principal al Mioveniului, Flavius Stoican, are incredere in elevii sai ca vor scoate echipa din situatia in care se afla.La finalul partidei din Giulesti, tehnicianul si-a laudat jucatorii pentr efortul depus: "Vreau sa felicit acesti baieti, care, in 10 au alergat, au crezut in sansa lor, au avut determinare. Sunt trist pentru ca era un punct de moral pentru efortul depus astazi. Nu ne-am aparat, chiar daca am jucat in 10. Am comprimat spatiile, dar am avut si contraatacuri.Sunt ... citeste toata stirea