O victorie si o remiza in duelurile cu banatenii

Duminica s-a disputat runda cu numarul 5 din Liga de Tineret si Liga Elitelor U17. In cele doua competitii organizate de FRF, FC Arges s-a confruntat pe stadionul Municipal de la Curtea de Arges cu Politehnica Timisoara.In cele doua dueluri cu banatenii, alb-violetii au inregistrat un succes si o remiza. In Liga de Tineret, formatia pregatita de Robert Enache s-a impus cu 3-1, reusitele pitestenilor fiind semnate de Ramon Gaspar(2) si Alexandru Florescu. In Liga Elitelor U17, echipa pregatita ... citeste toata stirea