Obligatii pentru prevenirea epidemiei in unitatile de invatamant

Ministerul Educatiei a transmis o serie de obligatii catre inspectoratele scolare, dar si catre conducerile scolilor, in contextul inceperii cursurilor, astazi si pe fondul evolutiei cazurilor de gripa si infectii respiratorii acute.Astfel, conform Ministerului, triajul zilnic se face si acasa si la scoala, observational, de catre profesori si educatori, iar inspectorii scolari trebuie sa se consulte cu Ministerul Educatiei in situatia exceptionala in care o unitate de invatamant solicita ... citeste toata stirea