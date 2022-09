Octavian Ciovica a castigat Trofeul Campulung si titlul la Viteza in Coasta!

Brasoveanul Octavian Ciovica a fost, si la propriu si la figurat, King of the Hill week-end-ul trecut. A castigat titlul pentru cea mai rapida urcare a traseului de la Leresti-Voina, a castigat Trofeul Campulung Muscel 2022 si a devenit, matematic, campion national absolut al categoriei II la Viteza in Coasta, chiar inaintea etapei de casa, de la Poiana Brasov.A fost o etapa extrem de bogata, in care am avut ploaie, frig, dar si soare, record la numarul de spectatori inregistrat in ... citeste toata stirea