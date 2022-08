Octavian Ciovica a castigat Trofeul Straja

Octavian Ciovica a fost cel mai rapid in toate mansele in care a luat startul la Trofeul Straja, a treia etapa din Campionatul National de Viteza in Coasta. Pilotul brasovean a ajuns la al cincilea succes stagional, incluzand si cele 3 victorii de la rundele cu coeficient 1.Un total de 64 de piloti au fost admisi pentru etapa organizata in premiera in statiunea hunedoreana Straja, si care a gazduit atat competitia de coeficient 2, din prima divizie a campionatului, cat si cea de coeficient 1 ... citeste toata stirea