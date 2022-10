Opt ageamii de alpinisti au ramas in Piatra Craiului

Opt persoane au ramas blocate pe un traseul de alpinism Dunareanu de la Umerii Pietrei Craiului. Cei opt au facut imprudenta de incepe trasul neechipati. Aveau la ei doar doua hamuri. Au avut nevoie de ajutorul salvamontistilor pentru a fi recuperati si transportati intr-un loc de siguranta. Operatiunea a durat 12 ore.S-a intamplat sambata, cand Salvamont Arges a fost sesizat. " In urma unui apel am intervenit in masivul vestic al Pietrei Craiului impreuna cu colegii de la Salvamont Zarnesti, ... citeste toata stirea