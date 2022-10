Opt trupe din toata tara, la "Festivalul de Teatru Ludicus"

Vineri incepe la Mioveni traditionalul festival de teatru "Ludicus", manifestare in care sunt angrenate mai multe trupe de copii.Si editia din acest an este organizata de Centrul Cultural Mioveni, Primaria si Consiliul Local Mioveni, "Festivalul National de Teatru Ludicus" desfasurandu-se in perioada 14 - 16 octombrie in sala de spectacole a Centrului Cultural Mioveni. Un amanunt important, este ca pentru editia din acest an, Universitatea Nationala de Arta Tearala si Cinematografica I. L. ... citeste toata stirea