"Orice punct e binevenit pentru noi!"

Capitanul Mioveniului din meciul cu Farul, Adrian Scarlatache a declarat la finalul partidei ca adversarul merita victoria avand un plus de calitate.Fundasul a fost titular in acest joc dupa ce in prima etapa nu a jucat niciun minut. Jucatorul galben-verde a vorbit insa si despre urmatoarea partida, cea cu CFR Cluj, spunand ca presiunea mai mare este acum pe ardeleni si nu pe el si coechipierii sai. "A fost greu, ne asteptam. A fost un meci bunicel, avand in vedere meciul de saptamana trecuta. ... citeste toata stirea