Aproximativ 80 de familii aflate in evidenta Directiei de Asistenta Sociala din cadrul Primariei orasului Mioveni au primit pachete cu produse alimentare, dulciuri, jucarii, rechizite si haine, chiar inainte de Paste.Actiunea s-a desfasurat in cadrul campaniei "Venim in casa ta de Paste!", actiune caritabila care are loc in fiecare an la Mioveni. In cadrul acesteia, s-au primit donatii de alimente, imbracaminte, etc din partea locuitorilor orasului si nu numai. "Multumim pentru donatii,