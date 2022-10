Pacient din azil s-a aruncat de la etaj!

Un barbat in varsta de 66 de ani, internat intr-un centru de ingrijiri batrani, din cartierul Gavana, s-a aruncat in gol de la etajul II al cladirii. Omul a suferit multiple traumatisme si a fost transportat la spital, constient.Barbatul in varsta de 66 de ani se afla intr-un centru de ingrijiri batrani de pe strada strada Ioan Budai Deleanu, din municipiul Pitesti. Este cunoscut cu multiple afectiuni si de aceea familia a ales sa aiba parte de ingrijire specializata. Omul era cazat intr-o ... citeste toata stirea