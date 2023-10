O manifestare inedita si spectaculoasa va avea loc, in Pitesti, in acest weekend: Parada Moto de inchidere de sezon a comunitatii moto argesene, organizata de cluburile moto Archangels MC Romania si Bad Breed MC Pitesti, in cadrul evenimentului "Golden Tulip 2023 - Pitesti International Music Contest". M.D.Astazi, sambata, 21 octombrie, incepand cu ora 15:00, iubitorii sportului pe doua roti vor putea admira, timp de aproximativ doua ore, peste 150 de motoare, participantii fiind din ... citeste toata stirea