Paradox politic: Argesul, leaganul liberalilor, vesnic "rosu"

In Arges, leaganul liberalismului, locul in care a trait cea mai importanta familie de oameni politici liberali romani, Bratianu, stanga a fost cea care s-a aflat si inca se afla la conducerea judetului si in majoritatea localitatilor. Noii lideri ai PNL Arges si PNL Pitesti vor sa schimbe paradigma. Destinul Romaniei moderne este strans legat de liderii vizionari liberali argeseni pe care i-a dat familia Bratianu, lideri care au contribuit decisiv la reformarea societatii romanesti. In timpul ... citeste toata stirea