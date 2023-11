Doua ore atat au durat negocierile politistilor cu un barbat, in varsta de 33 de ani, care ameninta ca se arunca in gol de pe un bloc. Intamplarea a avut loc in noaptea de luni spre marti, in cartierul Razboieni, din Pitesti. In cele din urma barbatul a fost convins sa renunte la gestul sinucigas si a fost dus la spital. M.SanduLa miezul noptii, la putin timp dupa ora 00.00, un barbat a sunat la 112 si a anunta ca sus, pe bloc, se afla un individ care ameninta ca se va sinucide. Politistii ... citeste toata stirea