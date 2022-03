Parcul National Piatra Craiului, atractia din Carpati. A fost vizitat de elevi si profesori din cinci tari prin programul UE Erasmus

Un grup international, format din elevi si profesori din cinci tari - Romania, Portugalia, Grecia, Turcia si Polonia a vizitat, saptamana aceasta o parte din Parcul National Piatra Craiului in cadrul proiectului Erasmus+ ECO experiences in European Schools. Ce i-a adus aici? Faptul ca Parcul este unul dintre cele mai atragatoare locuri din Carpatii romanesti. Parcul National Piatra Craiului are o suprafata de 14.800 de hectare in judetele Brasov si Arges, din care 10.860 de hectare sunt paduri, ... citeste toata stirea