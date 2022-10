Parintii in divort se lupta pentru copil!

Un copil, in varsta de 7 ani, a devenit motiv de disputa intre parintii aflati in divort. Mama ar dori sa isi duca fiul in Germania, acolo unde lucreaza. Tatal, care initial a acceptat custodia comuna, refuza sa ii dea copilul. Asta desi exista o decizie a Judecatoriei Pitesti, ramasa definitiva la tribunalul Arges, prin care domiciliul fiului este stabilit la locuinta mamei, in strainatate. In incercarea de a obtine castig de cauza si tatal a depus in instanta o ordonanta presedintiala prin ... citeste toata stirea