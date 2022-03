Parlamentul European vrea reguli mai dure legate de jucariile periculoase. Explicatiile unui europarlamentar roman

Directiva europeana in vigoare referitoare la siguranta jucariilor permite anumite derogari de la interzicerea produselor chimice cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, iar valorile limita pentru substantele partial periculoase sunt prea ridicate, potrivit unui raport adoptat recent de Parlamentul European. Un raport adoptat in februarie 2022 de Parlamentul European cu privire la jucariile comercializate in UE cere, printre altele, controale mai stricte privind substantele chimice ... citeste toata stirea