Participare record la Targul de Stiinte din Piata Primariei!

Peste 10.000 de vizitatori - copii, adolescenti, tineri, parinti si bunici, profesori ce au insotit grupuri de elevi, dar si turisti prezenti in oras in ziua de sambata, 24 septembrie - s-au bucurat de evenimentul organizat in Piata Primariei Pitesti de catre fondatorii si voluntarii proiectului Romanian Science Festival!Cele 100 de experimente pe care Targul de Stiinte le-a oferit privitorilor au fost realizate si prezentate publicului de catre elevi de gimnaziu si liceu, studenti, profesori ... citeste toata stirea