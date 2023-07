Un tanar teribilist a fost amendat de politisti dupa ce a iesit pe geamul masinii in timpul mersului. Acesta a fost filmat de un conducator auto si imaginile au devenit virale. Politistii s-au autosesizat si l-au "taxat" pe tanarul care a dat dovada de inconstienta. M.S.Asa cum am comunicat anterior, la data de 30 iunie a.c., in urma imaginilor aparute in spatiul public, in care o persoana, pasagera intr-un autoturism, a iesit pe geamul masinii, in timp ce aceasta se afla in mers, politistii ... citeste toata stirea