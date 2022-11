Patronul fabricii de panificatie, arestat

Un cunoscut afacerist din Curtea de Arges a fost arestat preventiv de ofiterii Directiei Generale Anticoruptie pentru dare de mita. Mihai Dervis, patronul unei firme de panificatie, a oferit unor politisti 2.000 lei, respectiv 5.000 lei dupa ce un angajat de-al lui a fost prins in timp ce vindea paine fara documente. Barbatul este ginerele lui Nicolae Dervis, cel care a fondat fabrica de panificatie, mort in anul 2013 in teribilul accident din Muntenegru, unde un autocar cu turisti romani a ... citeste toata stirea