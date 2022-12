Patru baraje din Arges vor fi reabilitate

Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea va beneficia de fonduri importante prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru reabilitarea acumularilor existente care necesita interventii pentru exploatarea in conditii de siguranta. I.IAstfel au fost acceptate pentru finantare noua proiecte:- "Imbunatatirea conditiilor de functionare in siguranta pentru acumularea Budeasa, judetul Arges";- "Imbunatatirea conditiilor de functionare in siguranta pentru acumularea Bascov, ... citeste toata stirea