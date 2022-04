Patru jucatori de la FC Arges Basketball, la All Star Game!

Federatia Romana de Baschet a anuntat ca a finalizat centralizarea voturilor pentru stabilirea componentei celor doua selectionate de baschet masculin, NORD si SUD, care se vor confrunta in data de 20 aprilie 2022, in noua sala polivalenta din Oradea, in cadrul traditionalului ALL STAR GAME LNBM, eveniment organizat in parteneriat cu CSM Oradea."Meciul Stelelor" va fi confruntarea dintre cei mai buni jucatori care activeaza in Liga Nationala de Baschet Masculin. Evenimentul se va desfasura ... citeste toata stirea