Patru pacienti muscati de vipere!

La Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti, au ajuns patru persoane muscate de vipere, incepand cu luna martie pana in prezent. Din fericire toate au prmit ser aniviperin si au putut pleca acsa la putin timp, fara a fi necesara spitalizarea. Specialistii avertizeaza ca in sezonul cald viperele ies la soare. El nu ataca decat daca sunt provocate."In sezonul cald, in orice moment, pot ajunge la UPU pacienti muscati de vipere, dar Spitalul Judetean din Pitesti (SJUP) este pregatit sa faca fata