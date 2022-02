Pe perioda de inactivitate temporara, firmele scapa de unele obligatii

In ultimul Monitorul Oficial a fost publicata si Ordonanta Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru modificarea unor termene.Astfel a fost reglementat faptul ca, pe perioada de inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, entitatile inregistrare in registrul comertului, cum ar fi societatile comerciale, persoanele fizice autorizate (PFA, II, IF) nu au obligatia depunerii declaratiilor fiscale aferente acestei perioade (anterior, regimul ... citeste toata stirea