Pedeapsa crunta pentru un pescar!

Curtea de Apel Pitesti i-a dat o pedeapsa crunta unui pescar! Barbatul a fost prins, in judetul nostru, in timp ce facea o tranzactie ilegala cu icre negre. In timpul procesului si-a recunoscut faptele si a cerut sa fie judecat prin procedura simplificata. A primit o pedeapsa mica, de un an cu suspendare. Crezand ca va scapa fara condamnare si va fi obligat doar la munca in folosul comunitatii, inculpatul a atacat decizia. La apel, judecatorii nu numai ca au mentinut pedeapsa, dar i-au si ... citeste toata stirea