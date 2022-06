Pedeapsa definitiva primita de barbatul care a omorat-o pe fosta lui concubina si pe baiatul acesteia, dupa ce anuntase crima intr-o emisiune TV VIDEO

La finalul saptamanii trecute, magistratii de la Curtea de Apel Pitesti au dat sentinte definitiva in dosarul barbatului care in 16 mai 2021 a ucis-o pe fosta lui concubina si pe baiatul acesteia in curtea unei biserici din comuna argeseana Mihaiesti. Initial, pe 11 februarie 2022, Judecatorii de la Tribunalul Arges il condamnasera la inchisoare pe viata pe Sever Ciobanu, autorul dublei crime ce a ingrozit Romania.Asasinul a facut insa apel la sentinta. Iar la finalul saptamanii trecute, ... citeste toata stirea