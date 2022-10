Pedepse grele pentru 6 patroni!

Sase afaceristi au primit condamnari grele intr-un dosar de evaziune fiscala judecat la Tribunalul Arges. Acestia au fost acuzati ca ar fi creat un circuit fraudulos pentru a obtine compensari si restituiri de TVA de la bugetul de stat. Au inregistrat in contabilitate achizitii fictive, pe care ulterior le scadeau ca si cheltuieli, in acest fel fiind diminuata valoarea reala a taxelor pe care le datorau la stat.In 2014 au avut loc perchezitii in mai multe judete intr-un dosar de evaziune ... citeste toata stirea