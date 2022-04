Pedepse mai mari pentru uciderea animalelor

Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, un proiect de lege prin care se inaspresc pedepsele pentru cruzime fata de animale, iar zoofilia a fost introdusa in aceasta categorie. Astfel cei care ucis animale risca pedepse cu inchisoarea de la 2 la 7 ani, la fel si cei acuzati de zoofilie.Pedepsele au fost inasparite si au fost introduse noi reglementari. "Animalul aflat intr-o situatie de pericol este considerat si animalul care a fost ranit, schingiuit sau supus ... citeste toata stirea