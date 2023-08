FC Arges a anuntat oficial ca s-a despartit de antrenorul Alexandru Pelici. "Clubul nostru a ajuns astazi la un acord pentru rezilierea contractului pe cale amiabila cu antrenorul Alexandru Pelici. Pe aceasta cale ii dorim mult succes in urmatoarele provocari.Vrem sa reasiguram suporterii ca vom depune toate eforturile necesare pentru a ne indeplini obiectivul, respectiv revenirea in prima liga. Va multumim pentru sustinerea voastra!" se precizeaza in postarea de pe pagina de facebook a ... citeste toata stirea