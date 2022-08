CS Mioveni a beneficiat de interventia VAR in finalul partidei cu U Craiova. Galben-verzii au primit un penalty in minutul 90, dupa ce Silva i-a dat peste picior lui Cristi Dumitru, chiar in suprafata de pedeapsa.Lovitura de la 11 m a fost insa ratata de Liviu Antal, cel mai experimentat jucator galben-verde de pe teren, din acel moment. Acesta a tras tare, plasat, pacalindu-l pe portar, dar mingea s-a dus in bara si ... citeste toata stirea